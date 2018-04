Michelstadt sagt «Landpartie» und verkaufsoffenen Sonntag ab

Darmstadt/Kassel (dpa/lhe) - Das südhessische Michelstadt hat den geplanten verkaufsoffenen Sonntag am 22. April und die Ausstellung «Landpartie» abgesagt. Die «Allianz für den freien Sonntag» hatte vor dem Hessischen Verwaltungsgerichtshof (VGH) eine Klage gegen den verkaufsoffenen Sonntag eingereicht. Die Gesetzesgrundlage sei aufseiten der Allianz, sagte der Leiter des Kulturamts in Michelstadt, Heinz Seitz, am Mittwoch. Dies hätten Beratungen mit dem Städte- und Gemeindebund ergeben.