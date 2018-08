«Mietentscheid» beginnt mit Sammlung von Unterschriften

Die Balkone an einem Wohnblock sind unterschiedlich angestrichen. Foto: Susann Prautsch/Archiv

Die Balkone an einem Wohnblock sind unterschiedlich angestrichen. Foto: Susann Prautsch/Archiv

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - An rund 20 Ständen in Frankfurt hat eine Initiative für mehr Sozialwohnungen und niedrigere Mieten am Samstag mit der Sammlung von Unterschriften begonnen. Die Initiatoren des «Mietentscheids» zielen auf die stadteigene Wohnungsbaugesellschaft ABG ab, zu ihnen gehören der Kreisverband der Partei Die Linke, die Bildungsgewerkschaft GEW sowie der Asta der Uni Frankfurt. Rund 20 000 Unterschriften wollen sie sammeln, damit sich die Frankfurter Stadtverordneten mit ihren Forderungen beschäftigen müssen.