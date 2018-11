Milder Herbst: Temperaturen steigen und es regnet nicht

Offenbach (dpa/lhe) - Wanderwetter im November: Der Herbst zeigt sich in Hessen in den kommenden Tagen von seiner besonders milden Seite. Die Temperaturen bleiben tagsüber stets im zweistelligen Bereich und es bleibt trocken, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach am Sonntag berichtete.