Mildes Sommerwochenende steht bevor

Offenbach/Frankfurt (dpa/lhe) - Viel Sonne, Temperaturen um die 26 Grad und eine leichte Brise: Den Menschen in Hessen steht ein mildes Sommerwochenende bevor. Nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) bleibt es am Freitag trocken und freundlich bei Höchsttemperaturen zwischen 24 und 26 Grad, am wärmsten wird es in der Region Frankfurt.