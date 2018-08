Millionenbetrug: Geschäftsmann muss ins Gefängnis

Das Landgericht und Amtsgericht in Frankfurt am Main. Foto: Fredrik von Erichsen/Archiv

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Wegen Umsatzsteuerbetrugs in Millionenhöhe mit einer Firma für Kosmetikbedarf muss ein Geschäftsmann ins Gefängnis. Das Frankfurter Landgericht verurteilte den 53-Jährigen am Mittwoch zu zwei Jahren und neun Monaten Haft. Der Angeklagte hatte die Firma im Jahr 2010 gegründet, die laut offizieller Steuererklärung einen Jahresumsatz von nur wenigen tausend Euro erwirtschaftete. Diverse Hinterleute wickelten aber im Namen des Angeklagten und seines Unternehmens millionenschwere Scheingeschäfte mit Computertechnik ab. Über manipulierte Rechnungen gelang es ihnen, sich zu Unrecht rund 3,3 Millionen Euro an Vorsteuern erstatten zu lassen.