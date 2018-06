Millionengewinn für Frankfurter Stadtwerke

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Die unter anderem für Nahverkehr, Energieversorgung und Müllentsorgung zuständigen Unternehmen der Stadtwerke Frankfurt haben auch 2017 einen Millionengewinn erwirtschaftet. Das Konzernergebnis lag bei 43,3 Millionen Euro und fiel damit rund 11,7 Millionen Euro niedriger aus als ein Jahr zuvor, wie die Stadtwerke Frankfurt am Main Holding GmbH am Donnerstag mitteilte. Allerdings habe es 2016 Einmaleffekte gegeben, zudem seien die Kosten für Personal gestiegen. Der Gewinn wird nicht an die Stadtkasse abgeführt, sondern soll für künftige Investitionen genutzt werden.