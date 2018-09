Mindestens 300 000 Euro Schaden: Scheune brennt aus

Schwalbach am Taunus (dpa/lhe) - Ein Brand hat in der Nacht zum Samstag eine Scheune in Schwalbach am Taunus zerstört. Dabei entstand ein Schaden von mindestens 300 000 Euro, wie die Polizei mitteilte. Mehr als 200 Polizisten, Feuerwehrleute und Kräfte des Rettungsdienstes waren in der Nacht im Einsatz. Wie es zu dem Feuer kommen konnte, sei bisher nicht bekannt. Verletzt wurde niemand.