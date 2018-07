Mindestens acht Hütten bei Feuer in Gartenkolonie zerstört

Ginsheim/Darmstadt (dpa/lhe) - Bei einem Feuer in einer Kleingartenkolonie in Ginsheim (Kreis Groß-Gerau) sind mindestens acht Gartenhütten zerstört worden. Die genaue Zahl stehe noch nicht fest, weil die Brandermittler das Gelände erst am Donnerstag betreten könnten, berichtete ein Polizeisprecher in Darmstadt. Bei dem am frühen Mittwochmorgen ausgebrochenen Feuer sei ein Schaden von mehreren 10 000 Euro entstanden. Verletzt wurde niemand.