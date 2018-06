Mindestens eine Million Euro Schaden bei Großbrand

Grünberg (dpa) - Ein Großbrand in einer Maschinenhalle im hessischen Grünberg hat vermutlich einen Schaden von mindestens einer Million Euro verursacht. Es seien rund 150 Einsatzkräfte vor Ort gewesen, sagte ein Polizeisprecher in der Nacht zum Freitag. Verletzt wurde niemand. Der Brand sei in einer neuwertigen Halle voller Traktoren und Maschinen ausgebrochen. Am Freitagmorgen konnte das Feuer gelöscht werden. Die Brandursache war zunächst unklar. Über den Brand hatten zuvor der «Gießener Anzeiger» und «HitRadio FFH» berichtet.