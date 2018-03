Mini-Herkules soll Grundschüler zu Kunst und Kultur locken

Wiesbaden (dpa/lhe) - Mit einem Koffer voller Kunst und Denkmäler im Miniformat will Hessens Kunstministerium Grundschüler neugierig auf Kultur machen. Dritt- und Viertklässler könnten mit dieser «Schatzkiste» spielerisch die Landesmuseen, Schlösser und Gärten kennenlernen, teilte Minister Boris Rhein (CDU) am Montag in Wiesbaden mit. In dem Museumskoffer fänden sich unter anderem Kopien einer römischen Münze und einer Öllampe aus dem Römerkastell Saalburg im Taunus.