Minister Grüttner spricht über Kita-Gebühren

Wiesbaden (dpa/lhe) - Zum Auftakt der Plenarwoche wird am heutigen Dienstag im hessischen Landtag eine Regierungserklärung von Sozialminister Stefan Grüttner erwartet. Der CDU-Politiker will über die Beitragserleichterungen für Eltern von Kita-Kindern sprechen. Seit August ist die Betreuung für sechs Stunden am Tag gebührenfrei. Bislang kostete nur das dritte Kindergartenjahr keine Beiträge. Für die Reform stehen im Doppelhaushalt 2018/2019 insgesamt 440 Millionen Euro bereit. Dazu kommen knapp 50 Millionen Euro für die Qualitätsverbesserung in den Kitas.