Minister: Weitere beitragsfreie Kita-Stunden möglich

Wiesbaden (dpa/lhe) - Hessens Sozialminister Stefan Grüttner (CDU) hat eine mögliche Ausweitung bei den beitragsfreien Stunden in Kitas in Aussicht gestellt. «Wir werden diesen Weg weitergehen, sobald das Geld für weitere Schritte im Haushalt zur Verfügung steht», sagte er am Dienstag im Landtag in Wiesbaden. «Es macht doch keinen Sinn, heute Schulden zu machen, um Eltern noch mehr zu entlasten, um dann deren Kindern und Kindeskindern diese Lasten wieder auf den Rücken zu packen.»