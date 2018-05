Minister stellt Initiative gegen Steuerkriminalität vor

In der südhessischen Steuerfahndungsstelle des Finanzamts arbeiten 35 Menschen. Sie ist eine von sechs in Hessen. Die anderen befinden sich in Frankfurt, Kassel, Offenbach, Wetzlar und Wiesbaden.

Hessens Steuerfahnder und Betriebsprüfer haben mit ihrer Arbeit im vergangenen Jahr rund 2,3 Milliarden Euro für die Staatskasse eingetrieben. Allein bei Betriebsprüfungen sei ein Plus von 1,7 Milliarden Euro zusammengekommen, hatte Schäfer kürzlich berichtet. Die Betriebsprüfer konzentrierten ihre Arbeit unter anderem auf besondere «Risikobranchen», wie etwa den Gebäude- und Personenschutz. Im vergangenen Jahr seien im Nachgang der Steuerprüfungen 110 potenzielle Betrugsfälle aktenkundig geworden, die gerichtlich oder außergerichtlich verhandelt werden. Zusätzlich zu den Betriebsprüfungen ergab die Arbeit der Steuerfahnder ein Steuerplus von rund 674 Millionen Euro.