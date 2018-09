Ministerin Hinz macht Druck auf Wohnungsgesellschaft

Wiesbaden (dpa/lhe) - Im Kampf für mehr bezahlbaren Wohnraum in Hessen macht die zuständige Ministerin Priska Hinz (Grüne) Druck auf die Wohnungsgesellschaften im Land. In einem der Deutschen Presse-Agentur vorliegenden Brief forderte Hinz die Verantwortlichen der Wohnungsgesellschaft GWH auf, die Mieten für die Wohnungen in ihrem Bestand stabil zu halten. Die Nassauische Heimstätte könnte ein gutes Beispiel dafür sein, schreibt die Ministerin.