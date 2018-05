Ministerin erläutert Pläne für mehr bezahlbare Wohnungen

Wiesbaden (dpa/lhe) - Den Mangel an bezahlbaren Wohnungen in Ballungsgebieten bestreitet in Hessen niemand. Nur über die Ursachen und die besten Wege zu mehr günstigem Wohnraum gehen die Meinungen auseinander. Heute will Wohnungsbauministerin Priska Hinz (Grüne) die Vorstellungen der Landesregierung erläutern.