Ministerin stellt Pläne für Landgestüt vor

Ein Pferd trabt zurück in einen Stall des Landgestüts Dillenburg. Foto: Arne Dedert/Archiv

Dillenburg (dpa/lhe) - Ein Jahr nach der Krise um das Hessische Landgestüt in Dillenburg will das Umweltministerium über die weitere Zukunft der Traditionseinrichtung informieren. Ministerin Priska Hinz (Grüne) und Bürgermeister Michael Lotz (CDU) stellen heute das Zwischenergebnis einer Arbeitsgruppe vor, die an einem Maßnahmenpaket schnürt. Die beschlossenen Maßnahmen sollen «vor allem zum Tierschutz und einer artgerechten Haltung» der Pferde beitragen, teilte das Ministerium mit.