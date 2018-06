Ministerin will Verfassungstreue angehender Richter prüfen

Wiesbaden (dpa/lhe) - Die Justizminister von Bund und Ländern wollen diese Woche darüber beraten, ob die Verfassungstreue angehender Richter künftig geprüft werden soll. «In einer Zeit wachsender extremistischer Bedrohung ist es unsere Verpflichtung, alles Mögliche zu unternehmen, die staatlichen Strukturen vor extremistischem Gedankengut zu bewahren», erklärte Hessens Justizministerin Eva Kühne-Hörmann (CDU) am Montag in Wiesbaden. «Ich will keine Reichsbürgerpolizisten oder rechtsextreme Richterinnen und Richter.» Zunächst hatte die «Bild»-Zeitung über die Pläne der Justizminister berichtet.