Ministerium: Ernteausfallschäden bei 180 Millionen Euro

Wiesbaden (dpa/lhe) - Die extreme Dürre der vergangenen Wochen hat in der hessischen Land- und Forstwirtschaft bisher zu Schäden in dreistelliger Millionenhöhe geführt. Das Landwirtschaftsministerium schätzt, dass alleine die Bauern Ernteausfälle von bis zu 150 Millionen Euro zu verkraften haben; in der Forstwirtschaft werden Verluste von rund 30 Millionen prognostiziert.