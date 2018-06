Ministerium: Polizei hat Fall Susanna sachgerecht bearbeitet

Mainz (dpa) - Das rheinland-pfälzische Innenministerium sieht keine Versäumnisse der Mainzer Polizei im Fall Susanna. Es bestünden keine Zweifel an einer sachgerechten Bearbeitung des Falles, sagte der Leiter der Abteilung Polizei im Innenministerium, Joachim Laux, am Donnerstag im Rechtsausschuss des Landtages in Mainz. Am 30. Mai sei die Federführung nach Wiesbaden gewechselt. Details ließen sich wegen der noch laufenden Ermittlungen nicht sagen. Auch Justizminister Herbert Mertin (FDP) verwies auf die in Wiesbaden geführten staatsanwaltschaftlichen Ermittlungen. Der Präsident des Polizeipräsidiums Mainz, Reiner Hamm, sagte im Ausschuss, man sei selbstverständlich in permanentem Austausch mit Susannas Mutter gewesen. «Es hat ein ständiger Austausch stattgefunden.»