Ministerium will an Schulen über Krebs-Impfung informieren

Wiesbaden (dpa/lhe) - Das Gesundheitsministerium will ab dem kommenden Schuljahr an hessischen Schulen über die Impfung gegen Humane Papillomviren (HPV) informieren. «Viele wissen noch nicht, dass HPV ursächlich für viele Krebsarten sind», begründete eine Sprecherin des Ministeriums am Montag in Wiesbaden die Initiative. Gesundheitsminister Stefan Grüttner (CDU) hatte in der vergangenen Woche Eltern bereits dazu aufgerufen, der Empfehlung der Ständigen Impfkommission zu folgen und auch Jungen zwischen neun und vierzehn Jahren vorsorglich impfen zu lassen.