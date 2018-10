Ministerpräsident Bouffier: AfD verbreitet «plumpe Hetze»

Wiesbaden (dpa/lhe) - Hessens Ministerpräsident Volker Bouffier (CDU) hat AfD-Spitzenkandidat Rainer Rahn hart attackiert und der rechtspopulistischen Partei «plumpe Hetze» vorgeworfen. Die Behauptung von Rahn, in Hessen werde permanent gegen Recht verstoßen, wies der Regierungschef auf einer Podiumsdiskussion am Freitag in Wiesbaden vehement zurück. Diese Aussage sei «frech» und «unverschämt».