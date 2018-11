Ministerpräsident Bouffier empfängt hessische Tollitäten

Wiesbaden (dpa/lhe) - Der hessische Ministerpräsident Volker Bouffier (CDU) empfängt heute in Wiesbaden zum Faschingsstart die hessischen Tollitäten. Die rund 90 närrischen Majestäten und «gekrönten Häupter» aus ganz Hessen werben in ihren Ehrenämtern für ihre Stadt oder Gemeinde, die Region, das Land Hessen oder dessen Produkte. Mit diesem traditionellen Empfang wollen sich der Ministerpräsident und seine Frau Ursula bei den Königinnen und Königen, Prinzessinnen, Hofdamen und ihrem Hofstaat für ihren Einsatz in und für Hessen bedanken.