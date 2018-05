Ministerpräsident Bouffier für Digitalministerium in Hessen

Wiesbaden (dpa/lhe) - Hessens schwarz-grüne Koalition will bis zu den Landtagswahlen im Oktober Breitbandausbau, Energiewende und Innovationsförderung vorantreiben. In der nächsten Legislaturperiode könne er sich auch ein Digitalministerium im Land vorstellen, sagte Ministerpräsident Volker Bouffier (CDU) am Freitag in Wiesbaden.