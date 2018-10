Ministerpräsident Bouffier sieht sich weiter im Amt

Wiesbaden (dpa/lhe) - CDU-Ministerpräsident Volker Bouffier geht davon aus, dass er im Amt bleibt. «Wir werden erneut den Anspruch erheben, die Landesregierung in Hessen anzuführen. Wir sind klar stärkste Fraktion», sagte Bouffier am Sonntag in Wiesbaden. Er kündigte Gespräche mit den anderen Parteien für die nächsten Tage an, nur für die Linken und die AfD werde es keine Einladung geben.