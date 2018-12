Missbrauchsfälle: Kritik an Bischöfen vor Dom geplant

Ziel sei es, «Licht in das Dunkel der Missbrauchsfälle zu bringen, verkrustete Machtstrukturen abzuschaffen, unabhängige Missbrauchsbeauftragte einzusetzen und die kirchliche Sexualmoral zu verändern», hieß es in der Mitteilung. Die Frauen aus dem Bistum Limburg schließen sich damit der bundesweiten Aktion der Katholischen Frauengemeinschaft Deutschlands an. Für 12. Dezember haben sie unter dem Motto «#MachtLichtAn» bundesweit Proteste vor Kirchen geplant.