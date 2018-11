Missbrauchsverdacht: Staatsanwaltschaft fordert Haft

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Weil er eine damals zehn Jahre alte lernschwache Schülerin drei Mal sexuell missbraucht haben soll, hat die Staatsanwaltschaft am Mittwoch für einen Lehrer aus Hattersheim (Main-Taunus-Kreis) eine Haftstrafe von dreieinhalb Jahren gefordert. Der Verteidiger des Pädagogen, der die Vorwürfe energisch bestreitet, setzte sich dagegen in seinem Plädoyer für einen Freispruch des 60-Jährigen ein. Die Jugendschutzkammer des Landgerichts Frankfurt will am 7. Dezember das Urteil bekanntgeben.