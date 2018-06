«Mission Lifeline»-Sprecher fordert schnelle Hilfe

Dresden (dpa) - Die Dresdner Hilfsorganisation «Mission Lifeline» hat an alle EU-Staaten appelliert, ihr Schiff mit Flüchtlingen an Bord rasch in einen Hafen einlaufen zu lassen. «Das ist eine sehr belastende Situation und wir sind erschüttert von der Kaltherzigkeit der Politik», sagte Sprecher Axel Steier der Deutschen Presse-Agentur am Mittwoch. Die Lage an Bord werde immer schlechter, mehrere Flüchtlinge seien in einer sehr schlechten Verfassung. «Das ist langsam eine Frage von Leben und Tod», sagte er.