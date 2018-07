Missverständnis: Müllabfuhr entsorgt Rucksack von Tramper

Knüllwald/Kassel (dpa/lhe) - An einem Autobahnparkplatz in Nordhessen hat die Müllabfuhr einen abgestellten Rucksack mitgenommen - und damit fast das gesamte Hab und Gut eines Trampers entsorgt. Der 40 Jahre alte Mann sprach gerade mit einem Lastwagenfahrer über eine mögliche Fahrgelegenheit. Sein Reisegepäck hatte er in der Nähe der Mülltonnen zurückgelassen, wie die Polizei in Kassel am Freitag mitteilte.