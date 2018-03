Mit Bauland-Offensive könnten 6200 neue Wohnungen entstehen

Wiesbaden (dpa/lhe) - Rund ein Jahr nach dem Start der Bauland-Offensive für mehr bezahlbare Wohnungen hat Hessen eine positive Bilanz gezogen. Bislang hätten 44 Kommunen Interesse an einer Unterstützung bekundet, sagte Umweltministerin Priska Hinz (Grüne) am Montag in Wiesbaden. Die Bauland-Offensive Hessen GmbH unterstützt Kommunen bei der Entwicklung von brachliegenden Flächen und der Umwandlung leerstehender Immobilien in Wohnraum. Vorrangige Aufgabe der Tochtergesellschaft der Nassauischen Heimstätte ist es, die Wirtschaftlichkeit der Projekte zu untersuchen.