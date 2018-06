Mit Hammer auf Mann eingeschlagen

Pfungstadt (dpa/lhe) - Bei einem Streit in einer Wohnung im südhessischen Landkreis Darmstadt-Dieburg ist ein 52 Jahre alter Mann mit einem Hammer schwer verletzt worden. Ein 39-Jähriger sei «noch bei der Tatausführung» in dem Haus in Pfungstadt festgenommen worden, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft mit. Der 39-Jährige hatte sich demnach am frühen Samstagnachmittag unerlaubt Zugang zu dem Haus verschafft und danach den 52-Jährigen angegriffen. Das Opfer sei heftig am Kopf verletzt worden. Lebensgefahr bestand den Angaben nach aber nicht. Der Mann wurde in einer Klinik behandelt.