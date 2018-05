Mit Messer angegriffen: Mann lebensgefährlich verletzt

Frankfurt (dpa/lhe) - Ein Mann ist in Frankfurt mit einem Messer angegriffen und lebensgefährlich verletzt worden. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, eskalierte am Freitagabend ein Streit zwischen drei Männern in der Nähe des Rödelheimer Bahnhofs. Dabei wurde ein 19-Jähriger niedergestochen und lebensgefährlich verletzt. Zum genauen Tathergang wollte sich die Polizei aus ermittlungstaktischen Gründen nicht äußern. Der Verletzte wurde in ein Krankenhaus gebracht und war bis Sonntagnachmittag nicht ansprechbar. Die Fahndung nach den beiden mutmaßlichen Messerstecher verlief zunächst ohne Erfolg.