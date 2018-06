Mit Messer und Rasierklinge: zwei Männer in Kassel verletzt

Kassel (dpa/lhe) - In Kassel sind innerhalb weniger Stunden zwei Männer bei Messerattacken verletzt worden. Ein 23-jähriger erlitt einen lebensgefährlichen Stich in den Bauch. Er konnte am Samstagabend noch selbst den Notruf wählen, wie die Polizei mitteilte. Sanitäter brachten den 23-Jährigen in eine Klinik, wo er operiert wurde. Die Hintergründe des Geschehens waren auch am Sonntag noch unklar.