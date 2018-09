Mit Oktoberstart kommt weitere Abkühlung

Offenbach (dpa/lhe) - Mit Oktoberbeginn zeigt sich der Herbst in Hessen zunehmend mit Wolken und Regen, zunächst aber nicht übermäßig stürmisch. Die Temperaturen liegen nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) am Montag zwischen acht und zwölf Grad im Bergland, während in tiefen Lagen 12 bis 15 Grad erreicht werden. Nachts hingegen kühlt es gebietsweise bis auf ein Grad ab.