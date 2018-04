Mit Papier beladener Lastwagen in Brand: Autobahn gesperrt

Der Anhänger hatte sich vermutlich wegen heiß gelaufener Bremsen entzündet, hieß es bei der Polizei in Dillenburg. Die Flammen griffen auf die darin gelagerten 24 Tonnen Papier über.

Der Fahrer des in Polen zugelassenen Sattelaufliegers hatte den starken Rauch bemerkt und sein Fahrzeug in einer Baustelle zwischen den Anschlussstellen Dillenburg und Herborn gestoppt. Mit Hilfe eines hinter ihm fahrenden Lastwagen-Fahrers koppelte er die Zugmaschine vom Anhänger ab und brachte sie in Sicherheit.

Die Autobahn in Richtung Dortmund konnte nach rund einer Stunde wieder freigegeben werden. Der Verkehr in Richtung Hanau musste dagegen noch längere Zeit einspurig an dem gelöschten Sattelauflieger vorbeigeführt werden.