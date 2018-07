Mit Tempo 150 über Straßenkreuzung: Bewährungsstrafe

Der Autofahrer war im August vergangenen Jahres in Stadtgebiet von Oberursel (Hochtaunuskreis) einer Polizeistreife mit überhöhter Geschwindigkeit aufgefallen. Statt der Halteaufforderung nachzukommen, erhöhte der Mann das Tempo und prallte an einer Straßenkreuzung mit einem anderen Fahrzeug zusammen. Dessen Fahrer musste mit schweren Verletzungen in die Klinik. Seinen Führerschein hatte der 20-Jährige schon nach einer vorausgegangenen Verfehlung abgeben müssen, so dass er neben eines gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr und Unfallflucht auch noch wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis verurteilt wurde.