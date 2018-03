Mit Wasserstoff betriebener Zug fährt erstmals in Hessen

Wiesbaden (dpa/lhe) - Ein mit Wasserstoff betriebener Zug wird Mitte April das erste Mal über Hessens Bahnschienen rollen. Die Sonderfahrt führe von Wiesbaden nach Frankfurt, teilte die Hessen Agentur in Wiesbaden am Dienstag mit. Produziert wurde der Zug namens «Coradia iLint» vom französischen Hersteller Alstom, die Sonderfahrt ist für den 13. April geplant. Der Rhein-Main-Verkehrsverbund (RMV) bereitet laut Hessen Agentur derzeit eine Ausschreibung für 26 emissionsfreie Fahrzeuge vor, die von Ende 2022 an auf Strecken im Taunus verkehren sollen. Das Unternehmen Infraserv Höchst soll die Versorgung der umweltfreundlichen Züge mit Wasserstoff sicherstellen.