Mit der Hessenkasse sind 144 Kommunen ihre Dispokredite los

Wiesbaden (dpa/lhe) - Mit dem Entschuldungsprogramm Hessenkasse nimmt das Land den Kommunen am Montag rund 3,6 Milliarden Euro an Verbindlichkeiten ab. 144 Städte, Gemeinden und Kreise haben dann ab kommender Woche keine Kassenkredite mehr in den Büchern stehen, wie Finanzminister Thomas Schäfer am Freitag in Wiesbaden ankündigte. Diese Kassenkredite sind vergleichbar mit Disposchulden eines privaten Girokontos. Der kommende Montag ist nach den Worten von Schäfer der erste Ablösetag für diese Kredite, der zweite folgt Mitte Dezember.