Mit gefälschtem Ausweis: Mann gibt sich als Polizist aus

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Ein 45-Jähriger hat sich in Frankfurt mithilfe eines gefälschten Dienstausweises als Polizist ausgegeben. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, fanden die Beamten bei der Durchsuchung der Wohnung des falschen Kollegen am Dienstag auch diverse Waffen und polizeitypische Gegenstände wie Schutzwesten und Dienstabzeichen.