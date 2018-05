Mittel- und Nordhessen: Aufräumen nach dem Unwetter

Gießen (dpa/lhe) - Nach den Unwettern in Nord- und Mittelhessen sind am Mittwochmorgen die Aufräumarbeiten angelaufen. In Gießen sind rund 80 Feuerwehrleute im Einsatz, wie die Feuerwehr Gießen am Mittwochmorgen mitteilte. In der Nacht waren es noch bis zu 300 Helfer gewesen. «Jetzt steht das große Aufräumen an», sagte eine Sprecherin. In Gießen wie auch in anderen Regionen waren am Dienstag zahlreiche Bäume umgeknickt und Straßen überflutet worden.