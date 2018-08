Mittelfeldspieler Lorenz verlässt Wehen Wiesbaden

Wiesbaden (dpa/lhe) - Stefan Lorenz verlässt auf eigenen Wunsch den Fußball-Drittligisten SV Wehen Wiesbaden. Die Hessen haben den Vertrag mit dem Offensivspieler mit sofortiger Wirkung in beiderseitigem Einvernehmen aufgelöst. «Stefan ist mit dem Wunsch auf uns zugekommen, aus persönlichen Gründen den Verein zu verlassen. Diesem Anliegen haben wir entsprochen», sagte SVWW-Sportdirektor Christian Hock am Dienstag. Der 18 Jahre alte Lorenz war erst im Sommer aus der eigenen U19 in den Drittligakader der Wiesbadener aufgerückt.