Mobile Praxis gegen ländlichen Ärztemangel: Test gestartet

Nentershausen (dpa/lhe) - Im Kampf gegen den Ärztemangel auf dem Land testet die Kassenärztliche Vereinigung (KV) Hessen den Einsatz einer mobilen Praxis. Ein umgebauter Linienbus mit einem Mediziner und einer Arzthelferin an Bord fährt Gemeinden in Nord- und Osthessen an. «Die ambulante Versorgung stellt uns vor echte Herausforderungen», erklärte Eckhard Starke, stellvertretender Vorsitzender der KV, am Dienstag in Nentershausen (Kreis Hersfeld-Rotenburg). Dort wurde der sogenannte Medibus vorgestellt. Er soll Engpässe in der ärztlichen Versorgung überbrücken. Der Bus solle keine Dauerlösung sein und keine Konkurrenz zu niedergelassenen Medizinern.