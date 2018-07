«Mobile grüne Zimmer» in Frankfurt für besseres Stadtklima

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Mit zusätzlichen «mobilen grünen Zimmern» will das Frankfurter Umweltdezernat das Stadtklima verbessern. Die erste der drei Pflanzenwände wurde am Donnerstag auf dem Atzelbergplatz im Stadtteil Seckbach aufgestellt. Die vertikalen Gärten sollen in dicht bebauten Wohngegenden Hitze und Lärm abmildern.