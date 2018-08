Modellprojekt: Nachbarschaftshilfe im Katastrophenfall

Extreme Wetterereignisse führten immer wieder dazu, dass viele Menschen vor allem in ländlichen Regionen von der Umwelt abgeschnitten und auf sich selbst gestellt seien. Deshalb seien in ausgewählten hessischen Gemeinden - Weißenborn-Rambach im Werra-Meißner-Kreis und Frankenberg-Wangershausen im Landkreis Waldeck-Frankenberg - anonymisierte Lagepläne erstellt worden. Diese zeigten, welche Häuser im Notfall am schnellsten aufgesucht werden sollten. Zudem wurden je zehn freiwillige Helfer geschult, ein Leitfaden regelt ihr Vorgehen im Notfall.