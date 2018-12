Modellversuch Orientierungsstudium startet an zwei Unis

Wiesbaden (dpa/lhe) - Mit einem Modellversuch «Orientierungsstudium» an zwei Universitäten soll in Hessen die Studienabbruchquote gesenkt werden. Die Goethe-Universität Frankfurt und die Universität Kassel werden zum Wintersemester 2019/20 mit Angeboten starten, kündigte Wissenschaftsminister Boris Rhein (CDU) am Mittwoch im Landtag in Wiesbaden an. An der Kasseler Hochschule gehe es um Mathematik, Natur- und Ingenieurwissenschaften. In Frankfurt werden zwei Angebote aufgebaut, bei denen es um die Natur- und Lebenswissenschaften sowie Geistes- und Sozialwissenschaften geht.