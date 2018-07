Moderator Zamperoni mag seine zwei Staatsbürgerschaften

Bad Vilbel (dpa) - Der Tagesthemen-Moderator Ingo Zamperoni mag seine doppelte Staatsbürgerschaft. «Ich sage nicht, ich sitze zwischen zwei Stühlen, sondern ich sitze auf zwei Stühlen. Und ein dritter Stuhl aus Amerika ist mit meiner Frau dazu gekommen», sagte der deutsch-italienische Journalist am Sonntag dem privaten Rundfunksender Hit Radio FFH in Bad Vilbel in Hessen.