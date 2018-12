Modeschöpfer Lacroix entwirft Kostüme für die Oper Frankfurt

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Der französische Modedesigner Christian Lacroix (67) ist großer Opernfan - und als Kostümbildner schon zum zweiten Mal in Frankfurt zu Gast. Für eine Produktion der Oper Frankfurt, «I Puritani» von Vincenzo Bellini (1801-1835), hat Lacroix die Kostüme entworfen. Die Produktion hat an diesem Sonntag (2. Dezember) am Willy-Brandt-Platz Premiere.