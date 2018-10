Mögliche Tuberkulosegefahr: Ersthelferinnen gesucht

Groß-Umstadt/Habitzheim (dpa/lhe) - Die Polizei Südhessen sucht nach zwei Ersthelferinnen, die eine Tuberkuloseerkrankte versorgt und sich möglicherweise angesteckt haben. Beide Frauen leisteten am Donnerstagnachmittag einer Seniorin auf der Landstraße zwischen Groß-Umstadt und Habitzheim (Darmstadt-Dieburg) erste Hilfe, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Es habe sich herausgestellt, dass die Notfallpatientin an offener Tuberkulose erkrankt war.