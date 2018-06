Mohnblüte in voller Pracht: Touristenattraktion in Hessen

Mohnblumen blühen auf einem Feld in Hessen. Foto: Swen Pförtner

Germerode/Grandenborn (dpa/lhe) - Durch ein Meer pinkfarbener Blüten können Wanderer momentan in Nordhessen laufen. Dort ist die Mohnblüte rund um die Orte Germerode und Grandenborn (Werra-Meißner-Kreis) in vollem Gang. Besucher könnten auf bis zu vier Kilometer langen Wegen oder auf strohunterlegten Pfaden durch die Felder laufen, sagte eine Sprecherin des Geo-Naturparks «Frau-Holle Land» . Das Naturschauspiel soll noch bis zum Wochenende anhalten. Auch in der ersten Juliwoche seien voraussichtlich noch Blüten zu sehen.