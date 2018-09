Monatelange Wartezeit auf Therapieplatz in Hessen

Wiesbaden (dpa/lhe) - Menschen mit psychischen Problemen müssen in Hessen durchschnittlich vier Monate auf einen Therapieplatz warten. Dies habe sich nach einer Strukturreform der Psychotherapie-Richtlinie im vergangenen Jahr nicht verbessert, erklärte die Präsidentin der hessischen Psychotherapeutenkammer, Heike Winter, am Mittwoch in Wiesbaden. Zwar könnten die Therapeuten nun deutlich mehr Patienten ein Erstgespräch anbieten, in dem es um die Art der Beschwerden geht und Informationen dazu gegeben werden. «Aber es gibt dadurch nicht mehr Behandlungsplätze», erklärte Winter. Es fehle auch an ambulanten Versorgungsangeboten für Menschen mit schweren psychischen Störungen, deren Zahl steige.