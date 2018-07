Mond-Gucker verursachen Verkehrschaos an Aussichtspunkt

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Die Mondfinsternis hat an einem guten Aussichtspunkt in Frankfurt zu einem kleinen Verkehrschaos geführt. Himmelsgucker ließen am Freitagabend am Lohrberg im Stadtteil Seckbach ihre Fahrzeuge einfach auf einer Bundesstraße oder auf Obstwiesen stehen. «Die Kollegen haben von chaotischen Parkverhältnissen berichtet», sagte ein Polizeisprecher am Samstag.